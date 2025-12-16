Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов рассказал корреспонденту RTVI, что обратился в Генпрокуратуру с ходатайством инициировать запрети на работу Духовного управления мусульман Нижегородской области. Основание — статья 14 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».

Дело в том, что накануне Духовное управление мусульман Нижегородской области вручило ведомственную медаль «За заслуги» писательнице Фаузии Байрамовой.

«В чем же состоят эти «заслуги»? В том что суд дважды признал Байрамову виновной в уголовном преступлении — публичном возбуждении вражды по признакам национальности. Или в том, что она была осуждена по административной статье о возбуждении национальной розни? Или в том, что пыталась добиться осуждения СВО и позировала с украинским флагом во время незаконной сходки?», — поставил вопрос Миронов.

Лидер «Справедливой России» отметил, что в то время, когда тысячи мусульман, тысячи татар бок о бок со своими братьями сражаются на фронте за нашу общую Родину, получают государственные награды за свое мужество, в тылу пособники врага пытаются стравить народы и подорвать единство страны.

«Это «награждение» — очевидная политическая провокация, а ее авторы — провокаторы, под какой бы благообразной личиной они не прятались. Подобную подрывную деятельность надо жестко пресекать, если нас заботит безопасность России и ее будущее», — заключил Миронов.