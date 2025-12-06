В Тюмени раскрыто жестокое преступление, жертвой которого стал местный житель, занимавшийся перепродажей автомобилей. По версии регионального Следственного управления СКР, его убили с целью завладеть иномаркой.

Как установило следствие, двое ранее судимых молодых людей 2002 года рождения из Тюмени и Заводоуковска, действуя под видом покупателей, 4 декабря договорились о встрече с продавцом по имени Владимир. По предварительной информации, они представились жителями другого города, приехавшими ради осмотра двух машин — Kia Optima и ВАЗ.

Их истинной целью, согласно версии следствия, была продажа одного из автомобилей в Екатеринбурге, для чего они заранее спланировали расправу над владельцем. Во время осмотра автомобиля один из злоумышленников попросил Владимира сесть за руль, после чего нанес ему несколько ножевых ударов, от которых мужчина скончался на месте. Труп продавца переместили на заднее сиденье.

Затем подозреваемые на двух автомобилях, включая не зарегистрированный должным образом ВАЗ, выехали в Тюменский район, где подожгли машину с телом убитого, а сами скрылись на автомобиле Kia Optima, принадлежавшем жертве.

Правоохранительным органам удалось оперативно задержать обоих участников преступления. Один из них был пойман непосредственно в Екатеринбурге при попытке сбыть похищенный автомобиль, второй — в Тюмени, где он пытался скрыться в квартире у знакомой.

По данным телеграм-канала 112, у убитого осталась беременная жена. Тюменский портал 72.ру уточнил, что одного из убийц нашли друзья Владимира. Они изучили местные паблики, специализирующиеся на перекупке автомобилей, и нашли там объявление о продаже угнанной преступниками Kia Optima. Договорившись с продавцами о встрече, знакомые жертвы на месте просмотрели документы на машину и поняли, что это иномарка Владимира. Так был схвачен один из угонщиков.

«Эти двое людей спамили во все выкупы автомобилей в городе. Нас они уверяли, что купили так же на перепродажу. После того как мы задержали одного из них, еще около часа ждали, чтобы приехали сотрудники полиции и забрали злоумышленника. После поехали своими силами искать машину, но всё безрезультатно», — рассказал один из друзей убитого.

Напомним, 30-летний Владимир пропал вечером 4 декабря после того, как поехал встречаться с позвонившими ему по объявлению предполагаемыми покупателями автомобиля. По словам родственников мужчины, клиенты вызвали его на встречу поздно ночью, объяснив это тем, что якобы приехали из другого города.

Впоследствии полиция, изучив записи камер видеонаблюдения, установила, что двое покупателей подъехали за Владимиром на сером автомобиле ВАЗ-2110. Один из них, выйдя из машины, пересел в иномарку к продавцу. Его лицо было скрыто под капюшоном. После этого все трое уехали на «проверку» Kia Optima, с которой Владимир не вернулся.