После атаки БПЛА в Твери произошел пожар в одной из квартир в девятиэтажке на улице Виноградова, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Известно об одном погибшем и двух пострадавших. К месту происшествия прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев.

«Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья», — отметили в пресс-службе.

Пожар уже потушен, жители соседних квартир эвакуированы. Двое пострадавших получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались, уточнили власти. Также к зданию приставили круглосуточную охрану, на месте ЧП работают экстренные службы и криминалисты.

При этом в СУ СК России по Тверской области сообщили, что причиной пожара, который привел к гибели жителя Твери, стал взрыв бытового газа.

«Исходя из обнаруженных на месте следов, предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа, произошедший в квартире по месту жительства погибшего мужчины», — отметили в ведомстве.

Позднее и Королев заявил, что гибель жители Твери не связана с атакой БПЛА.

«Что касается возгорания в одной из квартир многоквартирного дома в Твери, в результате которого погиб человек, то, по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки. Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану. В настоящее время идет подключение газа в квартиры», — сообщил он.

По данным Минобороны России, всего в ночь на 6 января были уничтожены 129 дронов. Больше всего над Брянской областью — 29, еще 15 — над Белгородской, 13 — над Ярославской, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской, по семь — над Курской и Пензенской областями.

Над Тверской областью, как уточнили в военном ведомстве, сбили шесть БПЛА, столько же — над Башкортостаном. По пять дронов перехватили над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской, по два — над Московской, Орловской и Ленинградской областями. По одному — над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областями, а также над Крымом и Татарстаном.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что пять дронов были сбиты над Пензой. В регионе вводили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер», но к утру их отменили, как и запрет на использование воздушного пространства.

Как пишет Shot со ссылкой на местных жителей, ночью прогремело около 10 взрывов. Вероятно, они были связаны с работой систем ПВО.

В Брянской области украинские дроны атаковали деревню Подлесные Новоселки Севского района, рассказал губернатор Александр Богомаз. По его словам, удары пришлись по легковому автомобилю и кормовозу агрохолдинга «Мираторг», двое водителей получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает, отметил он.

В Ростовской области беспилотники уничтожены над городом Каменск-Шахтинский, а также над Чертковским, Тарасовским, Боковским и Шолоховским районами, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в двух районах было сбито несколько дронов (их точное количество он не назвал), пострадавших нет.

«В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается. В том же районе незначительно поврежден инфраструктурный объект», — сказал губернатор, не приведя других деталей.

По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, в 03:02 произошло отключение напряжения в контактной сети. Это привело к временной приостановке движения поездов. Максимальная задержка составила 3 часа 20 минут.