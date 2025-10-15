Информация о том, что 67% россиян считают разницу в возрасте 5—10 лет допустимой для отношений и брака, — это показатель важного изменения в обществе, которое от модели отношений пары, когда «мужчина значительно старше», переходит к «партнерской». Об этом RTVI сообщила сексолог, практикующий психолог Александра Миллер.

Ранее РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ сообщил, что 67% россиян считают допустимой разницу в возрасте между партнерами не более 5-10 лет. Треть опрошенных назвали максимально допустимой разницу до 5 лет, еще треть — до 10 лет. 20% респондентов считают, что возраст не имеет значения. Разницу в 15 лет и более одобрили лишь 10% опрошенных.

«Цифра в 67%, предпочитающих разницу не более 5—10 лет, — это не просто статистика. Это “социальная нормативность” в действии», — заявила RTVI Миллер.

По ее мнению, эти данные говорят о происходящих в обществе изменениях.

«Если мы оглянемся на несколько десятилетий назад, модель “мужчина значительно старше” была не просто распространена, а часто была единственно одобряемой. Женщина была экономически и социально зависима, и брак с “устоявшимся” мужчиной был вопросом выживания. Сегодня же эта цифра в 67% — это маркер перехода к партнерской модели отношений», — отметила эксперт.

Общество, продолжила Миллер, сейчас все больше ценит следующее:

Равенство позиций:

«Когда партнеры одного возраста, проще договориться о распределении быта, финансов, обязанностей по уходу за детьми. Нет изначального дисбаланса «я старше, значит, я больше прав»», — объясняет эксперт.

Общность интересов и ценностей:

«Поколения Y (миллениалы) и Z выросли в схожем цифровом мире, с похожими культурными кодами. Им проще понимать друг друга», — сказала Миллер.

Эмоциональную близость:

«Современные отношения все больше фокусируются не на экономической выгоде или социальном статусе, а на эмоциональном контакте, дружбе и взаимопонимании. А это часто проще достичь с человеком из твоего поколения», — уточнила психолог.

По ее мнению, данные ВЦИОМ являются свидетельством «здоровой консервации, а не застоя».

«Общество не столько запрещает большие разницы, сколько все громче говорит: “А знаете, отношения равных — это прекрасно и современно”», — добавила собеседница RTVI.

«Зона комфорта» большинства

На вопрос, какой может быть максимально допустимая или идеальная разница в возрасте, Миллер отметила, что никакой универсальной цифры в этом случае нет.

«Цифры из опроса — это усредненная социальная норма. А любовь и отношения — это всегда история про двух конкретных людей. Вместо того чтобы спрашивать “А что скажут люди?” или “А что говорит статистика?”, гораздо продуктивнее спросить себя: “А что говорят мои чувства и наш совместный проект жизни?”» — подчеркнула она.

Эксперт уточнила, что ключевыми в отношениях являются «не цифры в паспорте», а совпадение по разным параметрам: жизненным стадиям и целям, энергетическому уровню (включая совместимость по либидо, выносливость, потребность в активном отдыхе), «ценностному компасу» (взгляды на семью, деньги, верность), социальному окружению и самому главному — эмоциональной зрелости.