Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утверждающий новые идеологические рамки для трактовки конфликта с Россией. Документ, ранее принятый Верховной Радой, официально вводит понятие «рашизм» и определяет текущие боевые действия как «войну за независимость Украины».

Согласно тексту закона, «рашизм» характеризуется как современная тоталитарная идеология, основанная на идеях превосходства России и россиян. Законодательная инициатива также усиливает защиту национальной идентичности, провозглашая сохранение украинского языка, культурного наследия и исторической памяти компонентами национальной безопасности. В рамках документа предусматривается удаление из публичного пространства символов, связанных с российской и советской историей.

Реакция российской стороны была незамедлительной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закон «языковым пасквилем», что отражает позицию Москвы относительно подобных законодательных инициатив Киева.

Принятие этого закона противоречит ключевым условиям России для урегулирования конфликта. Москва настаивает на предоставлении русскому языку официального статуса на Украине и гарантиях защиты прав русскоязычного населения. Эти требования были зафиксированы в российском меморандуме, представленном в ходе стамбульских переговоров в июне 2022 года.

Российские дипломаты неоднократно заявляли о систематическом нарушении прав русскоязычных граждан на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в августе 2022 года акцентировал внимание на законодательных изменениях, которые, по его словам, «истребляют» права русскоязычного населения. Глава внешнеполитического ведомства указывал на необходимость отмены этих норм для возобновления переговорного процесса.

Позиция украинской стороны остается непреклонной. Владимир Зеленский заявлял о невозможности предоставления русскому языку статуса государственного. В начале 2025 года с официального сайта президента Украины исчезла возможность переключения на русскоязычную версию, что стало символическим подтверждением курса на языковую и культурную унификацию.