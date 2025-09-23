Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства. Инициатива касается прежде всего украинских моряков, которым предстоит пройти обучение и подготовку за границей. По замыслу властей, это должно ускорить процесс получения новой военной техники от партнеров и освоения ее в боевых условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте парламента.

Согласно документу, в Турцию планируется отправить корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» со штатным экипажем численностью до 106 человек. Противолодочный корвет класса Ada был построен для Украины на турецкой верфи в Стамбуле. Еще в марте 2024 года сообщалось, что украинские моряки проходят подготовку для дальнейшей службы на корабле, и нынешний законопроект должен ускорить его введение в состав ВМС.

В Великобританию предлагается направить пять противоминных кораблей: «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь» и «Геническ» с экипажами по 39 человек каждый, а также подразделение управления 1-го дивизиона противоминных кораблей флотилии численностью до 20 военнослужащих.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эксплуатация новой техники требует длительных циклов обучения, которые невозможно организовать в стране.

«Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки», — приводит цитату из документа издание.

Законопроект определен президентом как неотложный и уже передан на рассмотрение руководству Верховной рады.

Похождение кораблей к месту назначения осложнено действием Конвенции Монтре. По этому международному соглашению Турция не пропускает корабли воюющих сторон через проливы Босфор и Дарданеллы. В условиях военного конфликта это делает обучение за границей единственным реальным вариантом.