Президент Украины Владимир Зеленский в условиях возможного ухудшения положения на фронте может принять несколько непопулярных и жестких мер. Вместо того, чтобы идти на уступки России, его «тяжелыми решениями» могут стать радикальные шаги по усилению мобилизации, пишет «Страна» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

Речь идет о двух ключевых инициативах: снижении призывного возраста до 18 лет, а также о массовом пересмотре и сокращении количества «броней», которые защищают от призыва сотни тысяч мужчин.

Поводом для таких разговоров, как отмечает издание, стало закрытое совещание Зеленского с депутатами от правящей фракции «Слуга народа», состоявшееся в середине сентября. Эта встреча вызвала значительный резонанс в политических кругах из-за противоречивых утечек информации о том, каким именно президент видит дальнейшее развитие конфликта и какие меры считает необходимыми.

По завершении встречи пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук сообщила, что в ходе беседы украинский лидер информировал депутатов о потенциальной необходимости принятия «трудных решений» в случае ухудшения хода боевых действий. Это заявление нашло подтверждение и у источников издания «Украинская правда». Согласно их данным, президент прямо заявил, что «будут трудные решения», если положение на фронте станет «плохим». При этом конкретная суть этих возможных мер на пока не раскрывалась.

Как сообщает «Страна», хотя некоторые комментаторы и предположили, что речь могла идти об уступках России, несколько анонимных депутатов это опровергли. По их словам, Зеленский не говорил ничего подобного. Один из собеседников издания пояснил, что президент четко дал понять, что Киев не пойдет на уступки Москве ни по вопросам территорий, ни по языковому вопросу.

Мобилизация на Украине длится с начала Россией военной операции в феврале 2022 года. В 2024 году был принят закон, понизивший возраст мобилизации с 27 до 25 лет, однако призывать мужчин от 18 до 25 лет по-прежнему запрещено. Отдельным послаблением стало разрешение на выезд за границу для молодых людей до 22 лет, введенное в 2025 году.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль утверждает, что мобилизация проходит «абсолютно нормально» в 90% случаев, и люди приходят по повесткам. При этом, по его словам, на скандалы с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) приходится 5—10% инцидентов.

Зеленский в своих заявлениях выражал несогласие с необходимостью дальнейшего снижения возрастного порога для мобилизации. Однако он также указывал на то, что предыдущее понижение призывного возраста было одним из требований со стороны западных партнеров для усиления антироссийских санкций.

Российская сторона, в свою очередь, многократно заявляла о готовности к урегулированию украинского конфликта с учетом своих интересов. В качестве условий для мира президент России Владимир Путин называл, в частности, вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Украины от членства в НАТО.

В Москве западные санкции считают незаконными и неэффективными, утверждая, что они не влияют на политику России и ход боевых действий.