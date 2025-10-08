Президент Украины Владимир Зеленский утвердил план операций Службы безопасности Украины (СБУ), направленных против России. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении в телеграм-канале.

«Что касается наших операций — я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», — заявил он.

Ранее, 8 октября, Зеленский провел совещание с главой ведомства Василием Малюком. По итогам встречи украинский лидер отметил, что руководитель спецслужбы отчитался о «результатах дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ». По утверждению президента, наибольшую эффективность демонстрируют «дальнобойные ракеты-дроны».

Кроме того, по словам Зеленского, Малюк сообщил ему о достижении «существенных результатов» в уничтожении российских систем противовоздушной обороны и координации боевых действий на Покровском направлении.

Украинский президент также заявил, что бойцы подразделения «А» ежедневно ликвидируют «более сотни противников», а за последний месяц это число якобы превысило три тысячи человек. Он подчеркнул, что спецслужба продолжит работу по выявлению агентурных сетей и ослаблению оборонного потенциала России.

Минобороны России днем 8 октября сообщило о нанесении ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Согласно официальному заявлению, были поражены:

пункты управления беспилотными летательными аппаратами

тяговая подстанция и железнодорожный состав, используемые для переброски подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

инфраструктура военного аэродрома;

производственные цеха и склады для хранения БПЛА;

топливные хранилища;

районы временной дислокации украинских военных формирований.

По данным военного ведомства, удары были нанесены в 141 районе, что нарушило логистические возможности и оперативную деятельность ВСУ.