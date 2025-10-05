Президент Украины Владимир Зеленский призвал к «одностороннему» прекращению огня в небе после массированного обстрела украинских регионов в ночь на 5 октября. Об этом говорится в его телеграм-канале.

«Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина остановиться», — написал Зеленский.

Он не объяснил, что имеет в виду под односторонним прекращением огня. Зеленский заявил, что Украина подверглась атаке более 50 ракет и около 500 ударных дронов. По словам президента, пять человек погибли, 10 получили ранения.

По ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области, перечислил Зеленский.

«РБК-Украина» пишет, что беспилотники фиксировались «почти во всех» областях Украины, а «наибольшему удару» подвергся Львов. По всей стране отмечаются проблемы с электроэнергией, утверждает издание.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о четырех погибших.

Региональная прокуратура назвала обстрел в ночь на 5 октября «самым массированным комбинированным ударом» по Львовщине с начала военных действий. Ведомство заявило о о попаданиях по промышленным и энергетическим объектам.

«Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», — говорится в сообщении Львовской областной прокуратуры.

На контролируемой Киевом части Запорожья в результате обстрелов повреждены газопроводы, говорится в телеграм-канал главы местной администрации со стороны Украины Ивана Федорова.

В Чернигове на одном из предприятий произошел пожар, также поврежден энергетический объект, сообщил областной глава Вячеслав Чаус.

«Самый насыщенный день по ударам»: что пишут военблогеры

Удар в ночь на 5 октября стал «одной из самых массированных» атак на украинские объекты, утверждает телеграм-канал российского военного блогера Семена Пегова WarGonzo. По его данным, в результате обстрела поражены газохранилище под городом Стрый в Львовской области, а также Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

«Основной удар пришелся на Львов и Львовскую область. Также под атаку попали объекты в Запорожье, Харькове, Одессе и других городах Украины», — говорится в посте.

Военный блогер Сергей Лебедев отмечает, что «несколько недель по западной части Украины удары не фиксировались, сегодня активность возобновилась». Согласно приведенной им сводке, в Чернигове целями были пункты временной дислокации, «вероятно с иностранцами, и склады с БПЛА». В Одесской области ― портовая инфраструктура, склады и цеха по сборке беспилотных катеров.

В Ивано-Франковской области и Стрыйском районе Львовской области удары был нацелены в том числе аэродромы, утверждает Лебедев.

«Сегодняшний день стал самым насыщенным по ударам за несколько недель. <…> Повторные взрывы и атаки БПЛА указывают на высокую плотность ударов и системное воздействие на инфраструктуру, включая ЖД узлы, склады, ТЭЦ и военные объекты», — пишет блогер.

Российские военные каналы также опубликовали фото и видео пожара на территории индустриального парка Sparrow во Львове. Мэр города Андрей Садовой заявил, что там якобы нет «какой-либо военной составляющей». По словам военблогера Владимира Романова, там велась разработка и сборка БПЛА-систем для ВСУ.

Проект Lostarmor, посвященный потерям военной техники в конфликтах, утверждает, что парк Sparrow использовался как хаб по переброске грузов военного назначения, поступающих на Украину из Европы, а также как площадка для машиностроительных и металлообрабатывающих производств.

Минобороны России и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В середине сентября президент США Дональд Трамп выразил мнение, что «сейчас не время» просить российского лидера Владимира Путина о перемирии на Украине. «Но в нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — заявил Трамп.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах между Москвой и Киевом возникла пауза. По его словам, Украина «не спешит» продолжать их, не отвечает на переданные проекты документов и на предложение о создании рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам.

Путин возложил на Европу ответственность за отсутствие прогресса в вопросе прекращения огня на Украине.

«Ответственность за это лежит не на “большинстве”, за то, что не удалось прекратить, а на “меньшинстве”, прежде всего Европе, которая постоянно эскалирует конфликт — и, по-моему, другой цели-то на сегодня там не просматривается», — сказал президент на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

В то же время он заявил, что «нет ни малейших сомнений» в возобладании «доброй воли», и указал на «постепенные изменения» на Украине, «как бы там мозги людям не промывали».