Комиссия по гражданству при президенте Украины Владимире Зеленском приняла решение о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом пишет украинское издание «Думская» со ссылкой на источники.

Соответствующий указ должен подписать Зеленский. Исполняющим обязанности мэра Одессы станет секретарь городского совета Одессы Игорь Коваль, утверждает «Думская». Сам Коваль отказался комментировать ситуацию, отметив, что продолжает работать на прежнем посту.

Помимо этого, отмечает «Думская», у президента Украины есть возможность организовать в Одессе военную администрацию, подчиняющуюся напрямую его администрации.

Близкие к президентской комиссии источники украинского издания «Зеркало недели», в свою очередь, сообщили, что вопрос о гражданстве Труханова не рассматривается, но допустили, «что вечером что-то изменится».

12 октября Труханов заявил в своем телеграм-канале о подготовке против него «провокации» и намерении лишить его украинского гражданства «из-за якобы наличия российского». Мэр Одессы подчеркнул, что это вопрос поднимается с 2014 года. «С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — подчеркнул Труханов.

По словам политика, отсутствие у него российского гражданства ранее подтвердили консульство и МВД России. Он также напомнил, что с 2018 года внесен в российские санкционные списки. Труханов также выложил распространившийся в соцсетях скан российского паспорта на свое имя, якобы выданного в 2015 году, назвав его фейком. Мэр заявил, что не мог получить документ в это время, поскольку тогда «физически находился в Одессе».

Труханов отметил, что скандалы вокруг его гражданства возникают на фоне выборов или «других важных политических процессов» на Украине.

«Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского», — заявил он.

Ранее Труханов не раз выступал против сноса на Украине связанных с Россией памятников. В одном из интервью он отметил, что от этого «история не изменится», а в другом заявил, что его «беспокоит рост ненависти ко всему российскому».

Труханов в частности не поддержал снос памятника Александру Пушкину в Одессе. В конце июня украинские паблики распространили видео, на котором украинский военный, назвав Пушкина «адептом русского мира», спросил у Труханова, почему памятник поэту еще не демонтирован.

Мэр в ответ спросил, чем в таком случае считать Оперный театр и Потемкинскую лестницу, которые были построены при Российской империи, а затем поинтересовался у военного, почему тот «не в окопах».

В начале года в украинских соцсетях возник скандал из-за фотографии торта, подаренного Труханову на юбилей. Он был декорирован одесскими достопримечательностями и книгами русских и советских писателей — Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Александра Куприна, Михаила Жванецкого. В комментариях предлагалось открыть «сбор на киллера» для Труханова.

В сентябре в Одессе прошел митинг, участники которого обвинили Труханова в «разжигании пророссийских настроений» и «пренебрежительном отношении» к солдатам ВСУ, а также призвали Зеленского создать в городе военную администрацию.