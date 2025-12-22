Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев принимал активное участие в разработке проекта мирного плана по урегулированию конфликта с Россией, состоящего из 20 пунктов. Об этом он сообщил на встрече с дипломатами в рамках празднования Дня работников дипломатической службы, передает агентство УНИАН.

Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа возвращается из США, и утром ему будет представлен отчёт о результатах встречи в Майами. Он отметил, что на данный момент уже сделано всё возможное для подготовки первых черновиков документа.

«Есть 20 пунктов плана — наверно, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и Соединенными Штатами Америки, рамочный документ», — сказал украинский лидер.

Он оценил эти наработки как «выглядящие достаточно достойно», однако подчеркнул, что они пока носят предварительный характер. Зеленский также выразил удовлетворение тем, что документ разрабатывается совместно с США, что, по его мнению, повышает шансы на достижение реального результата.

Очередной этап переговоров по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом прошел в Соединенных Штатах в минувшие выходные, 20-21 декабря. Новый раунд открылся встречей украинской и американской делегаций. Параллельно в Майами состоялась отдельная встреча: специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели переговоры с прибывшим туда представителем президента России Кириллом Дмитриевым. О результатах этой встречи он доложит российскому лидеру Владимиру Путину по возвращении в Москву.

Кремль пока не давал официальной оценки новой версии мирного плана, обсуждавшейся на переговорах в США 20-21 декабря между украинскими, американскими и российскими представителями.

Днем ранее, 21 декабря, помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя мирные инициативы, заявил, что предложения, вносимые украинской стороной и европейцами, «ничего хорошего не добавляют».