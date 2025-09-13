У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщил глава региона Владимир Солодов. Он отметил, что специалисты осматривают социально значимые объекты и жилые дома, все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Объявлена угроза цунами. <…> На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет», — добавил Солодов.

На одном из видео, появившихся в Сети, пользователь рассказывает, что у них очень хорошо ощущаются последствия землетрясения: «ходуном все ходит».

«Ждем цунами», — добавляет он.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили, что землетрясение было зафиксировано на глубине 47 км. Магнитуда, по уточненным данным, составила 7.4. Эвакуация населения не потребовалась.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, жители отдельных районов Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов ощущали подземные толчки магнитудой до шести баллов.

Спасатели также сообщали об угрозе цунами. При этом они отметили, что, хотя высота волн небольшая (максимальная — не более 37 см в районе Усть-Камчатского муниципального округа), граждане должны уйти подальше от берега и ни в коем случае «не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами».

Позднее в МЧС рассказали, что угроза цунами для берегов Камчатки снята: «Подхода волны вблизи населенных пунктов зафиксировано не было».

На Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После этого сейсмособытия последовала серия афтершоков. В результате цунами, вызванного землетрясением, пострадали Курильские острова. В Северо-Курильске затопило порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Пострадавших в этом происшествии не было.