Причиной магнитной буры, которая наблюдается на Земле уже третьи сутки, стали сразу два фактора, усилившие скорость солнечного ветра до экстремальных показателей. Сколько продлится возмущение магнитосферы, и ждать ли в ближайшие дни в средних широтах полярных сияний, RTVI рассказал завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Первое — это взрывы на Солнце, те же вспышки, и второе — это корональные дыры, которые на ветер влияют, но слабее. В данный момент мы видим сочетание двух факторов. На Солнце есть корональная дыра, в зону действия которой мы попали сегодня. Это область атмосферы Солнца, откуда вещество наиболее быстро теряется, наиболее быстро вытекает в межпланетное пространство».

По словам эксперта, наблюдаемая дыра протяженная, и 4−5 суток Земля будет находиться в ее зоне действия. «Если вспышечная активность сейчас пропадет, то геомагнитная остановка вернется на слабовозмущенные уровни», — отметил Богачев.—Если прогнозировать на короткие сроки, 2−3 дня, то ничего хорошего сказать невозможно — в данный момент мы признаков снижения не видим».

В связи с повышенной геомагнитной активностью существенно повысилась вероятность наблюдения полярных сияний. «Для тех, кто наблюдает сияния, шансы увидеть их хорошие. И в сегодняшний вечер и в ближайшие пару дней», — считает Богачев.

По словам Богачева, врачами, в том числе в России, продолжается изучение вопроса о влиянии геомагнитных бурь на состояние человека. «Недавно я был приглашен в поликлинику Управления делами президента на междисциплинарный семинар для общения физиков и врачей по этому вопросу. Этой темой интересуются преимущественно кардиологи — влияние на артериальное давление, на кровоток, на связанные с этим болезни, инфаркты, инсульты. В целом, эта тема изучается на очень серьезном уровне и есть довольно серьезные аргументы в пользу наличия влияния, — отметил Богачев. — Сам факт влияния сомнений у врачей не вызывает. Главным образом вызывает вопросы то, на какие группы людей это влияет».

Ранее сообщалось, что магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками.