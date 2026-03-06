Жакет генсека ЦК КПСС Константина Черненко выставили на аукционе, следует из информации на сайте аукционного дома «Литфонд».

Лот, представляющий коллекционную ценность, был представлен на аукционе «Военно-исторические предметы из Москвы», который прошел 5 марта. Стартовая цена составила 150 тыс. рублей.

Речь идет о жакете немецкой фирмы Hohenstein из натуральной замши и шерсти, произведенном в 1970-1980-е гг. Он был приобретен у наследников «самого таинственного лидера СССР».

«В хорошем состоянии, следы бытования. На внутреннем кармане жакета ярлык „Echt leder“ („настоящая кожа“. — Прим. RTVI), — говорится в описании лота.

Итоговая цена, за которую был продан лот, не уточняется.

Помимо этого, на аукцион была выставлена дубленка Черненко австрийской фирмы «Maduson Vienna», произведенная в те же годы. В описании лота указано, что предмет надежды находится в хорошем состоянии, за исключением «сильного надрыва правой полы» и раскола на одной из пуговиц. Начальная цена дубленки, приобретенной у наследников Черненко, тоже составила 150 тыс. рублей.

В августе 2025 года «Литфонд» выставил на продажу автографы Черненко и Леонида Брежнева на поздравлениях писателю Сергею Михалкову с Новым годом.

«Уважаемый Сергей Владимирович! Направляю Вам поздравление Л.И. Брежнева. Одновременно поздравляю и я Вас с Новым годом. Желаю дальнейших успехов и всего, чего Вы сами себе желаете. С искренним новогодним приветом К. Черненко», — говорится в тексте поздравления.

Машинописный текст поздравления был размещен, предположительно, на вкладышах в открытку. Стартовая цена лота составила 20 тыс. рублей, финальная ставка — 26 тыс. рублей.