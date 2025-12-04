Некоторые лягушки охотятся на шершней, в том числе на самых крупных и ядовитых. При этом земноводные спокойно переносят, например, когда их жалят в глаз или рот. Это доказал японский эколог Сугиура Синдзи, поделившийся с RTVI результатами исследования, опубликованного в журнале Ecosphere.

Некоторые животные, в основном насекомые, в ходе эволюции обрели ядовитые жала, которые помогают им обороняться от хищников. Среди них осы, муравьи, скорпионы и шершни.

Самый крупный шершень в мире Vespa mandarinia имеет такие запасы яда, которых достаточно, чтобы убить некоторых млекопитающих — яд может разрушать красные кровяные тельца и останавливать сердце.

На некоторых животных, однако, перестал действовать яд жалящих насекомых, что позволяет ими питаться. Так, в желудке обитающей в Восточной Азии чернопятнистой лягушки Pelophylax nigromaculatus ученые находили останки шершней, однако экспериментального подтверждения этого факта до сих пор не было.

Эколог Сугиура Синдзи из Университета Кобе (Япония) решил экспериментально выяснить, охотятся ли лягушки этого вида на шершней, и если да, то как реагируют на укусы.

В эксперименте приняли участие 45 лягушек. Им давали поедать три вида обитающих в Японии шершней — V.simillima,V.analis и V.mandarinia, и сам проыцесс снимали на камеру. В 93%, 87% и 79% случаях для каждого вида лягушки поедали жертву, хотя та сопротивлялась и жалила в рот или даже в глаз.

«Основной вывод моего исследования состоит в том, что лягушки могут успешно поглощать жалящих рабочих шершней (в том числе Vespa mandarinia), даже будучи многократно ужаленными» ,— пояснил RTVI Синдзи.

По словам ученого, проведенное исследование подтверждает, что у лягушек появилась невосприимчивость к яду шершней и это позволяет им охотиться на таких насекомых. Поэтому лягушки являются отличным модельным организмом для изучения действия ядов и механизмов, позволяющих животных избежать отравления.