Погибший 14 января бывший защитник футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс перед смертью выпивал с другом и жаловался ему на личную жизнь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

«В день смерти мужчина выпивал вместе с приятелем и жаловался ему на жизнь, в том числе на расставание с девушкой», — цитирует телеканал своего собеседника.

По его словам, друг ненадолго вышел из комнаты, где они сидели, а когда вернулся, Адамс был уже мертв.

Телеграм-канал «Mash на спорте» получил видео с одной из камер наблюдения, которая зафиксировала падение тела с высоты. Это произошло под окнами жилого комплекса в Звенигороде, где Адамс гостил у бывшего футболиста ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова.

В публикации говорится со ссылкой на очевидцев, что в момент прибытия полиции Тимур стоял во дворе рядом с телом Лайонела. Оперативники провели его предварительный опрос на месте, в том числе спросили, были ли у погибшего мысли о самоубийстве, на что футболист ответил отрицательно.

В правоохранительных органах ранее сказали ТАСС, что, по предварительным выводам, Адамс покончил с собой.

Заявление матери об убийстве и нападение в баре

Мать погибшего в разговоре с Mash выразила уверенность, что ее сына убили. Она отрицает, что у него была девушка. Женщина рассказала, что последний раз общалась с ним до Нового года, но он также звонил ей накануне гибели, однако она не смогла ответить на звонок, а когда перезвонила, то он не ответил.

Мать также сообщила, что пыталась навестить сына в больнице в конце декабря, куда он попал после избиения и обстрела неизвестными в звенигородском баре. Однако когда она пришла туда, то узнала от персонала, что Лайонел уехал без предупреждения.

Драка со стрельбой произошла 27 декабря. «Mash на спорте» писал, что на темнокожего футболиста напали десять человек, один из которых выстрелил в него из пистолета, после чего его госпитализировали с пулевым ранением бедра и рваной раной губы.

Позднее в оперативных службах сообщили ТАСС, что драка произошла между троими мужчинами, одним из которых был Лайонел Адамс.

«Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что футболисту оказали медицинскую помощь и отпустили.

Подмосковная полиция также сообщала об участии в драке в Звенигороде троих мужчин.

«Между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В результате инцидента мужчина 1994 г.р. обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись», — говорилось в сообщении.

В полиции добавили, что устанавливают личности нападавших и ведут мероприятия по их розыску и задержанию. Информации о результатах пока не было.

В самом ЦСКА после гибели Адамса принесли соболезнования его родным и близким.