Находившаяся в розыске женщина совершила нападение на пункт выдачи заказов в Москве, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел вечером на Волгоградском проспекте и попал на камеру видеонаблюдения. Женщина подошла к стойке пункта выдачи, достала из пакета похожий на пистолет предмет и потребовала от сотрудника деньги, но получила отказ.

Женщина повторила те же действия в отношении сотрудницы отделения связи, расположенного в том же помещении, но тоже безрезультатно. После угрозы вызвать полицию злоумышленница скрылась.

Полицейские по камерам проследили маршрут подозреваемой и в течение суток задержали ее на улице Юных Ленинцев в Юго-Восточном округе Москвы. Оказалось, что 35-летняя женщина находилась в федеральном розыске за совершение другого преступления в Санкт-Петербурге.

Нападавшую арестовали по обвинению в разбое (ч. 3 ст. 162 УК). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.