В Германии новый мэр города Хердеке (Северный Рейн-Вестфалия) 57-летняя Ирис Штальцер получила тяжелые ножевые ранения в результате нападения на нее на улице, она находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, сын политика обнаружил ее в квартире с «множественными ножевыми ранениями живота и спины». Женщина рассказала, что подверглась нападению нескольких неизвестных мужчин на улице. Westfalenpost уточняет, что мэр получила не менее 13 ножевых ранений. Врачи борются за ее жизнь.

Представитель экстренной службы рассказал, что вызов поступил около полудня во вторник, прибывшие сотрудники оказали пациентке максимально возможную помощь, после чего ее доставили вертолетом в больницу.

Агентство dpa распространило фото, на котором видны спасательный вертолет и сотрудники экстренных служб, которые, судя по всему, готовят к транспортировке пострадавшую на носилках. Саму Штальцер не видно — спасатели загораживают носилки синей материей.

По предварительной информации, на мэра напали неподалеку от ее дома, после чего она сумела сама добраться до квартиры, передает телеканал WDR. В районе, где живет Штальцер, проводится крупная полицейская операция.

Мотивы нападения и личности преступников пока не установлены, полиция ведет их поиски. Ожидается, что в ближайшее время делом займется отдел по расследованию убийств.

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Штальцер стала мэром Хердеке, победив во втором туре выборов 28 сентября. В полиции не исключают, что преступление может иметь политическую подоплеку.