С генетической точки зрения женщины имеют вдвое больше шансов заболеть депрессией, чем мужчины. К такому выводу пришли специалисты австралийского Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer. Полученные ими данные опубликованы в журнале Nature Communications.

По оценке британской газеты The Guardian, работа австралийских ученых претендует на звание крупнейшего на сегодняшний день генетического исследования половых различий в развитии тяжелой депрессии.

Исследователи проанализировали данные о ДНК пяти групп людей — из Австралии, Нидерландов, США и двух из Соединенного Королевства. В окончательной выборке насчитывалось почти 130,5 тысячи женщин и 64,8 тысячи мужчин с тяжелой депрессией — в противовес приблизительно 160 тысячам женщин и 132 тысячам мужчин без диагноза.

Проанализировав массив данных, ученые выявили генетические комбинации, связанные с повышенным риском развития депрессии. Они обнаружили 16 таких генетических вариантов у женщин и восемь — у мужчин.

«Мы уже знаем, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии в течение жизни, чем мужчины. Мы также знаем, что депрессия у разных людей проявляется по-разному. До сих пор не проводилось последовательных исследований, объясняющих, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин, включая возможную роль генетики», — прокомментировала результаты исследования старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии QIMR Berghofer доктор Бриттани Митчелл.

Ученые также выявили у женщин более устойчивую генетическую корреляцию между депрессией и метаболическими параметрами (включая индекс массы тела и метаболический синдром), чем у мужчин с теми же признаками.

«Эти генетические различия могут помочь объяснить, почему женщины с депрессией чаще испытывают метаболические симптомы, такие как изменения веса или уровня энергии», — считает руководитель исследования доктор Джоди Томас.

В опубликованных учеными выводах учитываются поведенческие, экологические и биологические факторы депрессии, включая то, что у мужчин реже диагностируют депрессию из-за их нежелания обращаться к специалистам. Кроме того, исследователи учитывали и воздействие социальной среды — например, то, что женщины часто подвергаются насилию, включая сексуальное.

Ученые подчеркивают, что в совокупности эти факторы указывают на необходимость «многогранного подхода» к пониманию глубинных механизмов депрессии, но «ключевым компонентом биологических механизмов, лежащих в основе этих различий, могут быть различия в генетике».

При этом авторы исследования признали, что у них в выборке было примерно вдвое больше женщин с депрессией, чем мужчин. Они утверждают, что провели дополнительный анализ, чтобы убедиться, что полученные ими результаты не обусловлены этой разницей. Кроме того, ученые констатировали, что их работа охватила только европейцев, поэтому сделанные выводы неправомерно распространять на «другие группы населения».

Несмотря на указанные недостатки, в научном сообществе с энтузиазмом приветствовали публикацию результатов австралийского исследования.

«Большинство исследований показывают, что риск развития депрессии у женщин в 2—3 раза выше, чем у мужчин. Наиболее распространенные теории связаны с социальными и психологическими факторами, например, с влиянием женской роли в заботе о семье по сравнению с ролью мужчин в получении дохода или с личностной уязвимостью женщин», — прокомментировал работу австралийцев не принимавшей в ней участия профессор Филип Митчелл из Школы клинической медицины Университета Нового Южного Уэльса.

По его словам, получилось «очень интересное новое генетическое исследование в рамках очень крупного глобального исследования», которое «предоставляет убедительные доказательства того, что межполовые различия в показателях депрессии на самом деле могут быть обусловлены генетическими факторами».

Митчелл считает, что полученные австралийскими учеными результаты могут в дальнейшем быть применены для разработки принципиально новых фармакологических методов лечения депрессии у женщин и мужчин.