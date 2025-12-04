Жителей многоэтажного дома на Нижегородской улице в Москве госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Как пишет телеграм-канал SHOT, число пострадавших увеличилось до трех человек.

MK.ru утверждает, что утром 4 декабря 45-летнему жильцу многоэтажки стало плохо из-за отравления неизвестными химикатами. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, на место прибыли сотрудники МЧС. Уточняется, что спасательные службы работают в защитных костюмах.

Позднее у двух соседей мужчины также ухудшилось самочувствие, их доставили в больницу. Как пишет агентство «Москва», остальных жильцов дома эвакуируют.

По предварительной информации, в одной из квартир на восьмом этаже проводили обработку от тараканов. В доме выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющего вещества.

Обстоятельства инцидента устанавливает Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы. В сообщении ведомства также указано, что в одной из квартир проводили дезинсекцию.

«Ход процессуальной проверки, ликвидация последствий инцидента и соблюдение прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации прокуратуры.