В Енисейске Красноярского края задержали 46-летнего местного жителя после того, как он совершил нападение на главу города Валерия Никольского во время личного приема. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации следствия, инцидент произошел 28 ноября в здании городской администрации. Во время беседы с мэром гражданин начал активно выражать недовольство работой органов власти, после чего неожиданно набросился на главу города и нанес ему телесные повреждения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до десяти лет.

В августе 2024 года мировой суд в Челябинской области вынес решение в отношении депутата думы Катав-Ивановска Евгения Калиничева, признав его виновным в нанесении побоев своей коллеге по парламенту Екатерине Куликовой. Оба политика представляют партию «Единая Россия». Суд назначил Калиничеву административное наказание в виде штрафа размером 7000 рублей.

Пострадавшая сторона подтвердила факт признания судом вины депутата. Однако сам Калиничев не согласен с решением суда и заявил о намерении подать апелляцию, мотивируя это отсутствием подтверждения со стороны свидетелей обстоятельств, изложенных в жалобе Куликовой. При этом депутат категорически отказался приносить извинения, охарактеризовав судебное разбирательство как «оговоры и беспредел».