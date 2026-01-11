В республике Коми возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) — в отношении местного жителя, который 10 января выстрелил дробью в полицейского. Жизнь пострадавшего вне опасности, уточнили в местном Минздраве.

Следствие установило, что вечером 10 января житель села Кельчиюр Ижемского района устроил стрельбу возле жилого дома на Центральной улице, угрожал окружающим и нарушал общественный порядок. Когда вызванные местными жителями полицейские попытались его утихомирить, он «оказал вооруженное сопротивление, произведя выстрел из ружья в сторону одного из них».

Полицейский, в которого стрелял нарушитель, сумел избежать прямого попадания, но все равно получил ранение. Его коллеги «немедленно пресекли дальнейшие противоправные действия» со стороны дебошира, обезвредив его. Пострадавшему сотруднику полиции оказали медпомощь на месте, после чего госпитализировали. В СКР и Минздраве Коми заверили, что его жизнь вне опасности.

В пресс-службе МВД по республике Коми уточнили, что о пьяном дебоше со стрельбой в полицию сообщил глава поселения Кельчиюр. По его вызову на место происшествия был выслан наряд полиции. Прибыв в село, стражи порядка увидели вооруженного мужчину, который держал в руках «незарегистрированное одноствольное гладкоствольное ружье».

Когда нарушитель ранил одного из полицейских, другим пришлось в соответствии с федеральным законом «О полиции» применить табельное оружие против вооруженного злоумышленника. Он получил огнестрельное ранение в ногу и был госпитализирован. В Следкоме добавили, что задержанный стрелок «состоит под наблюдением врача-психиатра».

Издание «КомиИнформ» пишет, что мужчина и раньше наблюдался у психиатра. По его данным, перед стрельбой из незарегистрированного оружия злоумышленник поджег соседский гараж.