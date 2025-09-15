В Адыгее задержан мужчина, подозреваемый в осквернении мечети. По информации Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края, он подбросил свиную голову к религиозному сооружению в Тахтамукайском районе.

Задержанным оказался 42-летний житель Краснодарского края. Правоохранительные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении свободы вероисповедания (ч. 2 ст. 148 УК РФ).

В муфтияте назвали произошедшее провокацией и призвали верующих сохранять спокойствие.

«У данного поступка есть лишь одно объяснение — это подлая провокация, направленная на дестабилизацию в нашем регионе и попытку разрушить межнациональное и межконфессиональное согласие в обществе. Однако жители Адыгеи, как и все россияне, сильны своим единством», — говорится в сообщении.

В ДУМ выразили благодарность правоохранительным органам за оперативное задержание подозреваемого. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, устанавливаются все обстоятельства инцидента.