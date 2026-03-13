В Саратове возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью) в отношении мужчины, который убил свою супругу в 2010 году, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета (СК). Обвиняемый дал признательные показания в ходе повторного расследования.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней девушки возбудили 17 мая 2010 года. Тогда делопроизводство приостановили из-за того, что следователи не смогли установить подозреваемого.

Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники СК решили возобновить расследование после того, как провели детальный анализ доказательств и других материалов дела. Следователи повторно опросили свидетелей и узнали, что в 2010 году они дали лживые показания, обеспечив алиби супругу убитой.

На повторном допросе спустя 15 лет они рассказали, что в день исчезновения мужчина находился рядом с женой. Психофизиологические экспертизы также помогли построить тактику допроса подозреваемого, в ходе которого он признался в убийстве.

Так, следствие установило, что мужчина заподозрил жену в измене, из-за чего у них начался конфликт на одной из улиц города. Супруг убил женщину, используя металлический предмет, после чего закопал ее в яме. Обвиняемый также рассказал, где именно сокрыл тело.

В конце января 2026 года Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал подозреваемого в массовом убийстве, совершенном в 1995 году. Следствие установило, что 23-24 марта мужчина находился в компании пятерых собутыльников на улице Доваторов в Москве.

Из-за сильного алкогольного опьянения в компании началась ссора, в ходе которой подозреваемый забил присутствовавших подвернувшимися под руку предметами: кухонным ножом, молотками и металлической электровафельницей. Жертвы скончались на месте, а убийца смог бесследно покинуть квартиру.

Вычислить его удалось спустя 30 лет благодаря отпечаткам пальцев. Совпадение удалось обнаружить лишь при повторной проверке по базам криминалистического учета. За прошедшие годы мужчина попадал под суд за совершение других преступлений.