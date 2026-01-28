48-летний житель провинции Чианграй в Таиланде, которого родственники считали умершим и похоронили две недели назад, неожиданно вернулся домой живым, сообщает Mothership.

Семья мужчины в начале января получила официальное уведомление от властей о его смерти, а 9 января в дом в Чианграе доставили останки для проведения религиозных обрядов и захоронения.

24 января «покойный» вернулся в родной поселок и выяснилось, что похоронен был другой человек.

Родственники мужчины обратились в спасательную службу и попросили эксгумировать захороненное тело, чтобы установить его личность и вернуть останки законным родным. Тело уже возращено.

По данным местных СМИ, уже начато расследование для выяснения причин ошибки при идентификации погибших, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.