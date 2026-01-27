В Тюмени поймали индивидуального предпринимателя, который за неделю вынес из двух гипермаркетов 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов, чтобы затем продавать их на рынке. Сумма похищенного составила около 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

«Огромное количество» овощей и фруктов мужчина украл за восемь походов в магазины, расположенные на улицах Алебашевской и Мельникайте, говорится в релизе.

В течение недели он приходил в гипермаркеты, брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и нагружал ее коробками с товаром, после чего ехал на кассы самообслуживания, оплачивал небольшую часть и вывозил украденное на улицу.

Далее бизнесмен грузил огурцы и бананы в свою «четверку» (автомобиль ВАЗ‑2104) и отвозил в свой киоск на городском рынке для последующей продажи.

«Злоумышленник на допросе признался, что в дальнейшем товар реализовывал», — рассказали в полиции.

Там отметили, что в некоторых случаях возле касс самообслуживания в магазинах его останавливал охранник, однако мужчина показывал чек, заявляя, что оплатил все товары. Как именно ему удавалось убедить в этом охрану, в сообщении не поясняется.

Сотрудники уголовного розыска установили похитителя по камерам наблюдения — им оказался 31-летний тюменец. Его задержали по месту жительства.

Против недобросовестного предпринимателя возбудили дело о краже чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК), за что предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В понедельник, 26 января, тюменская полиция сообщила о задержании мужчины и женщины, которые украли 48 пачек сливочного масла и 12 бутылок вина.