Тюменский суд отправил под стражу шестерых местных жителей, обвиняемых в похищении людей и принуждении их к труду на стройках в ХМАО и ЯНАО. Уголовное дело расследуется по статье о похищении человека группой лиц из корыстных побуждений (пп. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, с 2018 по февраль 2026 года злоумышленники действовали в составе организованной группы. Они выслеживали бездомных, людей, злоупотребляющих алкоголем, и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Обманом их заманивали в арендованные квартиры в Тюмени, где удерживали, применяя насилие и угрозы.

После этого потерпевших вывозили на строительные объекты в Югру и на Ямал, где использовали их труд принудительно. Следователям удалось установить не менее 20 пострадавших — все они жители Тюменской области. В настоящее время все освобождены.

Преступление было раскрыто благодаря совместной работе региональных управлений СК, ФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и выявлять других возможных соучастников и жертв преступной группы.