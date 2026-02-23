В Кунгуре разбираются в обстоятельствах заражения острой кишечной инфекцией нескольких человек после посещения ими «Столовой № 2». О проведении санитарно-эпидемиологического расследования официально сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, куда поступили жалобы от пострадавших, пишет ProPerm.

Ведомство уже приступило к активным проверочным мероприятиям: специалистами произведен отбор проб воды, готовых блюд и пищевого сырья, а также смывов с различных поверхностей для выяснения источника и путей распространения инфекции.

В рамках расследования организовано медицинское обследование всех сотрудников пищеблока, а руководству столовой выданы предписания о проведении необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Заведение, где предположительно произошло заражение, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», находится по адресу улица Степана Разина, 28, и имеет максимальный рейтинг в пять звезд, при этом отзывы посетителей о столовой в основном положительные.

Владельцем «Столовой № 2» значится Вячеслав Сюремов, который, судя по информации из открытых источников, вместе с братом Станиславом вдобавок владеет расположенным по тому же адресу рестораном «Аристократ».

Кроме того, известно, что Станислав Сюремов как индивидуальный предприниматель отвечает за организацию питания в кунгурской гимназии № 16, а также ранее оказывал услуги по обеспечению питанием в МАОУ «СКОШ для Учащихся с ОВЗ».

Эта история разворачивается на фоне резонансного инцидента, который произошел в Кунгуре годом ранее. Тогда десятки горожан подхватили сальмонеллез после употребления шаурмы из киосков SHAURMA COSMOS. По тому делу предприниматель Шухрат Имомов был признан судом виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и уплатил штраф в размере 640 тысяч рублей.