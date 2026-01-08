8 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга начался снос здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), на месте которого планируют возвести 13-этажный жилой дом. Местные жители пришли к месту проведения работ и попытались остановить их, заявив о незаконности происходящего. Несколько человек задержали.

Местные жители выступают против демонтажа трехэтажного здания ВНИИБ с 2019 года — тогда застройщик получил разрешение на строительство ЖК. В феврале 2025 года по решению суда его внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В мае власти отказались включать здание в перечень объектов культурного наследия. Месяцем ранее был выдан орден на его снос. На этом месте планируется возвести 13-этажный жилой комплекс бизнес-класса на 230 квартир. Активисты называют здание ВНИИБ историческим. Местный комитет по охране памятников (КГИОП) просил признать его объектом культурного наследия как образец «сталинского ампира» и послевоенной советской архитектуры. Здание было построено в 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Бориса Журавлева и Валентины Филипповой.

Утром в четверг «Фонтанка» сообщила, что к зданию ВНИИБ на автобусах привезли рабочих, которые стали устанавливать забор. Издание со ссылкой на активистов отметило, в Сети появились объявления о подработке для «охраны объекта» от протестующих.

После начала демонтажа здания ВНИИБ протестующие стали блокировать тяжелую демонтажную технику застройщика, часть активистов прорвалась внутрь здания. На некоторое время снос был приостановлен, но вскоре работы продолжились, несмотря на то, что активисты оставались на территории.

Полицейские по очереди начали выводить людей, которые встали вдоль стены здания, пишет «Фонтанка». «Осторожно, новости» со ссылкой на протестующих пишет, что задержания проходили «в грубой форме», а самих задержанных — якобы десятки.

Всего были задержаны 11 человек, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как пишет телеграм-канал «Национальная правозащита», среди задержанных четверо нацболов, в том числе участник военной операции на Украине Кирилл Травкин. Со ссылкой на адвоката канал пишет, что ему собираются вменить статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

После задержаний протестующих может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), сообщает «Фонтанка». По предварительной информации издания, поводом для этого стало то, что «на месте кто-то распылил баллончик».

Борьба за статус памятника

Из-за демонтажа здания института КГИОП обратился в УМВД по Выборгскому району с заявлением о пресечении правонарушения. Также были направлены предостережения в адрес собственника и управляющей компании. В пресс-службе КГИОП указали, что с 22 декабря 2025 года комитет рассматривает заявление о включении здания ВНИИБ в реестр памятников, до тех пор оно обладает статусом с «признаками объекта культурного наследия».

«Экспертиза подтвердила „отсутствие у здания историко-культурной ценности, достаточной для его включения в перечень выявленных объектов культурного наследия“. Тем не менее на период „рассмотрения указанного заявления здание является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия“», — пишет «Фонтанка».

Согласно законодательству, снос выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, запрещен, указывает издание.

В управлении Следственного комитета (СК) по Петербургу сообщили, что здание ВНИИБ и земельный участок находятся в частной собственности у ООО «Специализированный застройщик „2-й Муринский“» (входит в ГК ФСК), у которого на руках действующее до конца 2027 года разрешение на строительство жилого дома.

«По результатам неоднократных обращений инициативных групп граждан и судебных разбирательств КГИОП не признал здание объектом культурного наследия, а требования градозащитников об отмене разрешения на строительство были отклонены судом», — заявили в ведомстве.

В СК также отметили, что администрация Выборгского района прорабатывала вопрос выкупа здания в городскую собственность для размещения социальных объектов, однако собственник отказался от этого предложения. «На данный момент работы ведутся застройщиком в рамках действующего правового поля», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе застройщика ФСК заявили, что демонтаж здания ВНИИБ проводится в строгом соответствии с законом, а также что работы выполняются на основании всех необходимых документов, в том числе положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство, пишет «Деловой Петербург». В ГК указали, что ранее было принято решение об отказе во включении здания института в реестр памятников, а вопрос отсутствия у этого объекта архитектурной, научной, градостроительной, мемориальной и иной ценности, позволяющей присвоить ему статус объекта культурного наследия, «исследован в полном объеме».