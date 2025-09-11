Жительница Железнодорожного района Улан-Удэ отправила мошенникам 600 тысяч рублей в банках с вареньем. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД по Республике Бурятия.

Злоумышленники позвонили потерпевшей 2 сентября на стационарный телефон. Девушка представилась сотрудником сотовой компании и сказала жертве, что та должна сообщить свой номер СНИЛС, чтобы ее номер телефона не перешел другому оператору связи.

Пострадавшая, «не задумываясь», назвала свой номер, а после окончания разговора «установила самозапрет». На следующей день с ней вновь связались мошенники, на этот раз под видом сотрудников полиции.

Девушка, с которой общалась потерпевшая, во время разговора передала трубку «якобы юристу», который рассказал женщине, что с ее банковской карты миллион рублей был отправлен на «финансирование вражеских вооруженных формирований».

Затем мошенники заявили, что для предотвращения дальнейших несанкционированных действий с ее деньгами, женщине надо «задекларировать» свои средства, «хорошо упаковав» их и переправив почтой в другой город, где якобы будет проводиться «декларация».

«По указанию звонивших потерпевшая, разложив пачками деньги в общей сумме 600 000 рублей в целлофановые пакеты, положила их в банки с вареньем (3 литровая, две банки по 850 грамм, 3 банки по 750 грамм)», — сообщили в МВД.

Банки с вареньем и деньгами отправились экспресс-доставкой в Ростов-на-Дону неизвестному получателю.

В республиканском МВД отметили, что помимо этого случая за сутки было зафиксировано 25 преступлений, совершенных с применением информационных технологий: 16 кибермошенничеств, 6 взломов портала «Госуслуги» и 3 кражи с банковских счетов. Общая сумма ущерба, нанесенного действиями киберпреступников составила 1,95 млн рублей.