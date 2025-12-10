В Кемеровской области 39-летнюю жительницу города Гурьевск признали виновной в истязании трех малолетних детей. Женщину приговорили к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима, она также обязана будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, передает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, осужденная признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствие и суд установили, что с августа 2019 года по август 2024 года осужденная систематически проявляла в отношении своих детей 8, 10 и 12 лет жестокость и физическое насилие. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, осужденная избивала детей, выгоняла их из дома и они были вынуждены ночевать в помещении бани.

В августе 2024 года осужденная высказала своей 8-летней дочери угрозу убийством.

«Девочка убежала к соседям и по телефону рассказала живущему отдельно отцу о произошедшем, после чего тот обратился в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СК.

Первоуральский городской суд в ноябре признал Татьяну Шанину виновной по п. «д» ч. 2 ст.127 УК (незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.«г» ч.2 ст.117 УК (истязание) и приговорил ее к годам и шести месяцам колонии за издевательства над сыном. По данным следствия, жещина систематически издевалась над сыном. Суд установил, что в ноябре 2023 года она приковала 11-летнего мальчика цепью к отопительной батарее в квартире.