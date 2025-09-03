Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении 41-летнего жителя Пензы. Его заподозрили в попытке украсть 670 железнодорожных вагонов в Луганской народной республике.

Как сообщили в республиканском СК, мужчина, узнав, что в ЛНР и ДНР имеются несколько сотен бесхозных вагонов, подлежащих национализации, решил их похитить. Для этого он изготовил поддельные документы, в которых мужчина значился как их владелец. После этого житель Пензы пошел на почту и направил в госпредприятие «Железные дороги Новороссии» заявление, в котором сообщал, что разыскивает эти вагоны, якобы являясь их собственником.

Как следует из сообщения СК, завладеть вагонами мужчине так и не удалось. Афера была раскрыта сотрудниками ФСБ. Пензенцу по ч.3 ст. 159 УК РФ может грозить до шести лет лишения свободы. Вместе с тем, как добавили в СК, мужчину проверяют и на другие возможные эпизоды преступной деятельности.

Ранее, в мае 2025 года, суд в Тверской области вынес приговор 36 членам преступного сообщества, признанным виновными в краже 13 грузовых контейнеров товарных поездов. В контейнерах находилась электроника, бытовая техника, одежда и алкоголь на общую сумму свыше 55 млн рублей. В состав группировки входили в том числе машинисты и диспетчеры.

Тюремные сроки от семи до девяти лет получили шесть человек. Еще несколько фигурантов отделались условным наказанием. Большинство же, 25 человек, были освобождены, так как фактически отбыли свои сроки за время следствия и суда.