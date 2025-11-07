Суд в Свердловской области приговорил жителя Слободы Туринской к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого, которое произошло в результате игры «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщила пресс-служба региональных судов.

Согласно материалам уголовного дела, в мае текущего года осужденный Сергей Горячевских на протяжении нескольких дней находился в обществе своего приятеля и его знакомой. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла договоренность о проведении игры с экстремальными условиями.

Они использовали детскую игру для определения прав на жизнь и смерть, поставив на кон человеческую жизнь. Соглашение предусматривало, что победитель получал законное, по их мнению, право либо самостоятельно лишить жизни проигравшего, либо организовать его убийство через третьих лиц.

После того как в игре победу одержал Горячевских, между участниками пари произошел конфликт. В ходе обострившегося спора осужденный применил холодное оружие, нанеся своему оппоненту три ножевых ранения. После этого Горячевских самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сообщил диспетчеру о том, что им был зарезан человек.

Несмотря на своевременную госпитализацию, пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных повреждений, несовместимых с жизнью. В ходе судебных заседаний подсудимый полностью признал факт нанесения ударов, однако оспорил умысел на убийство, заявив, что не желал смерти своему знакомому.