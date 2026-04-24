Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования по делу о покушении на убийство двух врачей в Дагестане. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра СК России.

Информация о нападении мужчины на медицинских работников Республиканской клинической больницы им. Вишневского была опубликована вечером 23 апреля в телеграм-канале СУ СК по Республике Дагестан.

«Ранения получили дежурившие врачи — травматолог и хирург. Коллеги оказали пострадавшим всю необходимую помощь. В настоящее время состояние врача-травматолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», — говорится в официальном сообщении пресс-службы республиканского Минздрава.

По версии следствия, нападение, в ходе которого врачам были нанесены колото-резаные проникающие ранения в область жизненно важных органов, произошло на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре после произошедшего его личность была установлена, и он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, пишет РИА Новости.

Задержанный оказался 32-летним жителем селения Аксай Хасавюртского района, сообщила руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева. Она также опровергла появившиеся в СМИ версии о том, что мотивом нападения якобы стала смерть матери или дочери обвиняемого.

По словам Гариевой, у мужчины не было близких родственников в больнице. Он приехал к медучреждению в компании члена своей семьи, который привез супругу для оказания помощи. В их отсутствие нападавший «слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты, выходил из приемного покоя на улицу и заходил вновь».

Мужчина отказался от добровольного медицинского освидетельствования. С целью определения наличия алкоголя или наркотических веществ в его крови был произведен отбор биологических образцов. Позднее он признался, что принимал мефедрон и в момент совершения преступления находился в состоянии опьянения.

Задержанный также рассказал, что месяц назад привел в больницу свою мать, которая жаловалась на почки. По его словам, хирург якобы отказался принять и оскорбил женщину, после чего задержанный «затаил злость», а 23 апреля приехал в больницу вместе с братом, который упал с лестницы.

«Нанес ножевые ранения хирургу… Жизни лишать не хотел. Как получилось, так получилось. Я его ранил ножом…» — сказал он.

Мужчина также рассказал, что напал на второго врача после того, как тот решил прийти на помощь своему коллеге и начал бить нападавшего сзади. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что нападавший ранее не имел судимостей.