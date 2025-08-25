Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал ведущую телеканала «Дождь»** Анну Монгайт*. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана Монгайт* в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о российской армии, совершенном «по мотивам политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Срок меры пресечения в отношении журналистки составляет два месяца, он начнет исчисляться с момента задержания Монгайт* на территории России, либо с момента передачи ведущей «Дождя»** российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации в Россию.

В июле Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Монгайт* из-за публикации в одном из мессенджеров, содержавшей «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства».

В СК отметили, что эта информация была доступна «неограниченному кругу лиц» и была выявлена в ходе совместной работы следователей и оперативных служб. По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о публикациях в Telegram, связанных с ударами по Одессе, сделанными в апреле 2022 года и июле 2023 года.

В октябре 2024 года также сообщалось, что Таганский районный суд Москвы привлек Монгайт* к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иностранных агентов и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года.

* внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

** признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией