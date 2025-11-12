После теплого для ноября завершения рабочей недели в Москве и Подмосковье ожидается снижение температуры и мокрый снег с дождем, однако уже с понедельника вновь прогнозируется потепление. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

В ближайшие дни в столичном регионе сохранится теплая погода — максимальная температура в Москве в среду, 12 ноября, составит +4…6 градусов, а к пятнице этот показатель может увеличиться до +6…8 градусов, рассказал Ильин.

«Каких-то существенных дождей в среду и четверг ждать не стоит, но преобладать будет все-таки пасмурная погода. В пятницу придет циклон и принесет дожди. Дожди местами будут идти достаточно умеренные», — отметил синоптик.

Ожидается, что ночная температура в эти дни будет находиться в пределах от +2 до 5 градусов по области и около 4 градусов в столице. Северо-восточный ветер в среду сменится на южный в четверг и на юго-западный в пятницу.

Скорость ветра при достаточно высокой плотности будет достигать 6-11 метров в секунду, а в пятницу возможны порывы до 15 метров в секунду, уточнил Ильин. Атмосферное давление при этом будет понижаться: от 750 миллиметров ртутного столба 12 и 13 ноября — до 740 миллиметров 14 ноября.

«В пятницу по мере продвижения циклона в восточном направлении Московский регион будет постепенно попадать в его тыловую, холодную часть», — сообщил синоптик.

В ночь с 14 на 15 ноября прогнозируется похолодание до -1…4 градусов, температура будет держаться на том же уровне на протяжении всей субботы.

«С пятницы на субботу и в субботу — мокрый снег с дождем. Больше снега в чистом виде», — добавил Ильин.

Ветер 15 ноября повернет на западное направление, его сила будет достигать 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 742 миллиметров ртутного столба, отметил он.

«К концу дня осадки начнут заканчиваться, на смену холодному атмосферному фронту придет промежуточный гребень с юго-запада и распогодится до малооблачной ночи, что приведет к понижению температуры до 0…-5 градусов. На дорогах, соответственно, будет скользко», — сказал синоптик.

В воскресенье, 16 ноября, ожидается переменная облачность без осадков при температуре -2…3 градуса. Ветер в этот день стихнет до 2-7 метров в секунду и сохранит западное направление, а атмосферное давление поднимется до 752 миллиметров ртутного столба.

«Но на этом переход к метеорологической зиме закончится, и с начала следующей недели снова начнется потепление. В понедельник в Москве и области пока еще ночью кое-где будут наблюдаться небольшие заморозки, а днем температура уже поднимется до 3-8 градусов и снова будет преобладать пасмурная погода с небольшим дождем», — отметил Ильин.

Во вторник, 18 ноября, также ожидается дождь и потепление — до 6…11 градусов. Атмосферное давление вновь опустится до 740 миллиметров ртутного столба, а сила северо-западного ветра будет достигать 3-7 метров в секунду.

«При этом с понедельника на вторник ночной минимум поднимется до +3…8 градусов. Метеорологическая зима на время отступит», — заключил синоптик.