Певица Zivert (Юлия Сытник) впервые попробует себя в кино. В новом комедийном сериале Жоры Крыжовникова «Санкционер» артистка сыграет эмоциональную итальянку, пишет NEWS.ru. Главную роль в проекте исполнил Дмитрий Нагиев. В актерский состав также вошли Александр Ильин-старший, Борис Дергачев, Анна Уколова и Николай Шрайбер.

Приглашение на съемки стало для певицы неожиданностью — Крыжовников позвал ее в кино прямо на своем дне рождения. Образ героини помогала создавать подруга Zivert, итальянская певица Wiwo, с которой Сытник дружит уже несколько лет. Подробности участия артистки создатели сериала пока держат в секрете, обещая зрителям «интересный сюрприз».

Кто такая Zivert

Юлия Сытник родилась 28 ноября 1990 года в Москве. До музыкальной карьеры она несколько лет работала стюардессой. Позже певица признавалась, что именно эта профессия помогла ей решиться на перемены и выйти на сцену.

В 2018 году она стала известна благодаря песне Life, которая быстро набрала популярность в интернете. В то же время появились «Зеленые волны», а позже — хиты Credo и Beverly Hills. Фирменный стиль певицы с элементами моды 80-х стал ее визитной карточкой.

Бизнес, стиль и жизнь вне сцены

Помимо музыки, Zivert активно интересуется модой. Она не раз участвовала в съемках и коллаборациях, где выступала не только как певица, но и как автор образов. Артистка признавалась, что одежда и сцена для нее — два способа выражать одно и то же настроение.

При этом Zivert старается держаться в стороне от громких конфликтов, предпочитая говорить о музыке, вдохновении и поиске собственного пути.

Чего ждать от «Санкционера»

Сюжет сериала строится вокруг миллиардера Василия Баранова, который возвращается в родной город Семиболотск на торжество в свою честь. Там он узнает, что из-за санкций потерял все активы. Герой сталкивается с непониманием семьи и бывшей возлюбленной, но неожиданно находит поддержку в лице простого таксиста по имени Федя.

Как и в других проектах Крыжовникова, зрителей ждет сочетание сатиры, абсурда и узнаваемых жизненных ситуаций. А появление Zivert обещает добавить истории особого колорита.

Из поп-музыки в поп-культуру

Для Юлии Сытник участие в проекте — шаг за пределы сцены. В последние годы Zivert перестала быть просто певицей с модным звучанием. За это время она приобрела большую аудиторию и веру в то, что стиль — тоже язык. Теперь этот язык зазвучит на экране с легким итальянским акцентом.