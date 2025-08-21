Одна из самых известных яхт российского миллиардера Романа Абрамовича Eclipse пришвартовалась в Измитском заливе Турции, чем привлекла внимание местных жителей. Это утверждает газета Kocaeli Gazetem.

Как передает турецкое издание, стоянка судна «сразу вызвала интерес у местных жителей». Турки не упустили возможности запечатлеть «гигантскую частную яхту» на мобильные телефоны.

«Как долго роскошное владение Абрамовича останется в заливе, не уточняется», — отмечает газета.

162-метровая Eclipse входит в число «самых впечатляющих яхт в мире». Согласно открытым источникам, она оснащена мощной системой безопасности, имеет две вертолетные площадки, бассейны, спа-центр, кинотеатр и мини-подводную лодку. Экипаж судна насчитывает около 70 человек.

По данным турецким СМИ, яхта отправилась в Стамбул для технического обслуживания и ремонта. До этого она простояла в марине города Мармарис около двух лет.

Ранее турецкие журналисты заметили еще одну предполагаемую собственность Романа Абрамовича в Измитском заливе. Экспедиционная 140-метровая моторная яхта Solaris была доставлена туда также для технического обслуживания. Информация о дальнейшем маршруте судна пока неизвестна.

Как пишут местные СМИ, из-за санкций, введенных странами ЕС и Великобританией, территориальные воды Турции становятся убежищем для больших яхт российских олигархов. Утверждается, что их техническое обслуживание допускается с разрешения министерства.