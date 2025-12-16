Служба безопасности Украины (СБУ) решила «пошуметь с использованием громкого имени» Филиппа Киркорова, объявив его в розыск, считает артист. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что у СБУ, вероятно, нет других информационных поводов.

Вместе с тем певец подчеркнул, что давно не ездит в регионы, которые Украина считает своими. Однако он продолжит гастролировать по «российским субъектам» и 4 января 2026 года отправится в тур по городам России — Самаре, Екатеринбургу и другим.

«Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России <…> Видимо, Служба безопасности Украины за неимением других информационных поводов, решила пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных причин у них больше нет», — заявил артист.

Накануне стало известно, что СБУ внесла в базу розыска данные Киркорова. Еще 28 октября, как сообщает РИА Новости, артисту предъявили обвинение в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории. В СБУ заявили, что Киркоров якобы собирался нанести «вред национальным интересам Украины».

Кроме того, Киркоров с 2015 года находится в реестре сайта «Миротворец» за «пропаганду войны», «публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины», а также «покушение на суверенитет» страны. В ноябре 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский лишил Киркорова всех государственных наград.

В сентябре 2025 года СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). В июне текущего года музыканта обвинили в нарушении ч.2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины — «незаконный въезд на на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее с целью причинения вреда государственным интересам» Украины. Тимати также внесен в базу «Миротворца».