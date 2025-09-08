Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати. Информация о нем внесена в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Музыканта обвинили в нарушении части 2 статьи 332-1 УК Украины. Тимати подозревают в «незаконном въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее с целью причинения вреда государственным интересам» Украины.

Кроме того, рэпер внесен в базу сайта «Миротворец», который ведет реестр лиц, считающихся «угрозой национальной безопасности Украины».

После начала военной операции на Украине в реестр «Миротворца» были включены певец Shaman (Ярослав Дронов), телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев, актер Никита Кологривый, телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев, хоккеист Александр Овечкин, актер Михаил Ефремов, актриса Чулпан Хаматова и певица Земфира*.

12 августа ТАСС со ссылкой на данные СБУ сообщил, что российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов с апреля 2022 года объявлен в украинский розыск. Он также обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.

* внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов