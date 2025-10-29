Золотая медаль, завоеванная хоккеистами российской сборной на Чемпионате мира в Швейцарии в 2009 году, будет продана в ходе аукциона, который состоится 6 ноября. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Медаль сборной станет одним из нескольких коллекционных лотов спортивной категории из собрания генерального менеджера команды Павла Попова, которые будут выставлены на торги.

Помимо этой награды, участники аукциона также смогут приобрести памятные часы швейцарской фирмы Hublot, ограниченный тираж которых был вручен победителям Кубка Гагарина по хоккею в составе ХК «СКА» в 2015 году.

На торги также будут выставлены памятные часы Buran фирмы Aviator, подготовленные в количестве 85 штук к юбилею спортивного общества ЦСКА и нумерованная модель часов Tissot, изготовленная по особому заказу от Федерации хоккея России в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, стартовая цена золотой медали будет начинаться с 5 млн рублей, часы Hublot будут торговаться от 1 млн рублей, памятные часы к юбилею ЦСКА будут торговаться со ставки в 500 тысяч рублей, а часы Tissot — с 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Представители «Литфонда» отметили, что медаль станет центральным лотом на грядущем аукционе, так как представляет собой не только спортивный артефакт, но и символ триумфа российского хоккея.

В аукционном доме напомнили, что результат сборной на Чемпионате 2009 года стала для команды второй победой подряд в этом соревновании и позволила серьезно укрепить свои позиции на международной хоккейной арене. Также отмечается, что аукцион пройдет в первый день хоккейного турнира «Кубок будущего» в петербургском спортивном комплексе «Юбилейный».