10 декабря, в Международный день прав животных, Московский зоопарк показал, как заботится о своих питомцах — и делает это открыто, через онлайн-трансляции из вольеров. Камеры позволяют зрителям наблюдать за жизнью животных, демонстрируя их абсолютное благополучие.

Начальник отдела «Млекопитающие» Михаил Брагин рассказал «Комсомольской правде», что современные методы ухода включают качественное кормление, ветеринарный контроль и обогащение среды. Сотрудники зоопарка обучают животных с молодого возраста спокойно переносить медицинские процедуры — от стрижки когтей до уколов — чтобы минимизировать стресс и сделать заботу о здоровье рутинной частью жизни питомцев.

Прозрачность работы обеспечивают онлайн-трансляции. Камеры позволяют зрителям наблюдать за повседневной жизнью животных: кормлением, играми, тренировками и взаимодействием с другими обитателями. По словам Брагина, это не только развеивает мифы о содержании зверей, но и демонстрирует сложную научно обоснованную работу сотрудников, основанную на доверии.

Камеры также используются внутри зоопарка для постоянного контроля за состоянием животных. Каждое животное ежедневно наблюдается кем-то из персонала, а камеры помогают вовремя заметить любые отклонения, объясняет Брагин.

Сейчас в прямом эфире можно наблюдать за жизнью панд, сурикатов, слонов, капибар, рысей, зебр и других обитателей зоопарка. Онлайн-трансляции доступны ежедневно с 09:00 до 17:00.