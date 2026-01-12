Причастные к расстрелу мирных жителей в городе Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) понесут наказание «кровью». Об этом заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщение посла российского МИД об убийстве 130 человек в ДНР.

Нападение на безоружных мирных жителей парламентарий назвал «зверством». По его словам, такие преступления «смываются только кровью».

«Это карается только одним способом, этот способ известен, и, я думаю, он будет к людям, которые это совершили, применен», — заявил Колесник.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что украинские военные расстреляли не менее 130 человек в Селидово при отступлении из города в 2024 году. Он уточнил, что цифры предварительные, и они, скорее всего, будут уточняться в большую сторону.

«Не смотря на то, что город Селидово (ДНР) освобожден более года тому назад, окончательных данных по числу расстрелянных там украинскими карателями мирных жителей все еще нет. Город находится в “красной зоне”, и ведение полноценных следственных действий там все еще затруднено», — отметил он.

Мирошник добавил, что жителей города расстреливали за то, что они отказались покинуть свои дома вместе с отступающими солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В декабре 2024 года председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказывал, что свидетельства пострадавших жителей Селидово говорят о том, что количество погибших составляет около 100 человек.

Согласно тексту доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «О массовом расстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово», преступления приобрели массовый характер 21 октября 2024 года, за несколько дней до отвода украинских военных из города.

«Убегавшие от ВСУ мирные жители города свидетельствуют, что украинские военнослужащие преследовали их вплоть до самых домов или квартир. В случае если им открывали двери, следовал расстрел всех присутствовавших», — говорится в докладе.

О взятии Селидово под контроль Минобороны России отчиталось 29 октября 2024 года. За несколько дней до этого оборонное ведомство сообщило о переходе под контроль российской армии города Горняк и населенных пунктов Доброволье (Богоявленка) и Катериновка.

Как отмечало украинское издание «Страна.ua», таким образом Вооруженные силы России приблизились к обходу с западной стороны города Курахово, представляющего собой важнейший центр обороны ВСУ.