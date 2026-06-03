Атака на автобус в Енакиево (ДНР), в результате которой погибли мирные люди — это «бесчеловечное преступление» без срока давности. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Рейсовый автобус по маршруту Подольск — Симферополь был атакован украинским беспилотником ранним утром 3 июня в Енакиево. По предварительным данным, это произошло в тот момент, когда водитель сделал остановку, чтобы забрать людей. На рейс, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, было зарегистрировано 53 человека. Изначально сообщалось о семи погибших, позже число жертв возросло до восьми. 10 пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы; еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно. СКР возбудил дело о теракте.

«Нападение на автобус с мирными жителями в Енакиево — это не “инцидент” и не трагическая случайность. Это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли никому угрозы», — сообщила Лантратова.

По ее словам, когда под удар намеренно попадают обычные пассажиры, пожилые люди, женщины, семьи — это выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм. «Это зверство, которому нет и не может быть оправдания», — заявила она.

Лантратова подчеркнула, что «нет таких военных целей, которые могли бы оправдать кровь мирных жителей», как и нет аргументов, которые «способны снять ответственность с тех, кто отдает и исполняет подобные преступные приказы».

Омбудсмен предупредила, что никому из причастных к произошедшему не уйти от ответственности.

«Подобные преступления не имеют срока давности и не могут быть скрыты за политическими лозунгами и пропагандой. Каждому факту будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет заслуженное наказание», — сказала она.

Лантратова также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем раненым.

К международному сообществу обратился и МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила произошедшее как охоту на людей и призвала все ответственные правительства, международные структуры и независимые СМИ «решительно осудить жестокий теракт в Енакиево». По ее словам, ВСУ убивают мирных жителей террористическими методами, а Запад продолжит замалчивать этот факт.