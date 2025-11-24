Немецкий актер Удо Кир, сыгравший более 270 ролей в голливудском и европейском кино, умер в возрасте 81 года. Об этом журналу Variety сообщил его партнер Делберт Макбрайд. Друживший с актером фотограф Майкл Чайлдерс написал в соцсетях, что тот скончался в больнице в Палм-Спрингс (Калифорния, США). Причину смерти ни один из источников не называл.

За свою продолжительную карьеру в кино Удо Кир успел поработать с такими известными режиссерами как Райнер Вернер Фасбиндер, Гас Ван Сент и Ларс фон Триер. Он также снимался в клипах Мадонны и других музыкантов. В одном из интервью актер сказал, что из его работ «100 плохие, 50 можно посмотреть с бокалом вина и еще 50 — хорошие».

Благодаря пронзительному взгляду Кира часто брали на роль злодеев и монстров, он не раз играл вампиров и нацистов.

«Мне нравятся фильмы ужасов, — делился он с журналистами, — потому что если ты играешь небольшие или второстепенные роли, лучше быть злодеем и пугать людей, чем парнем, который работает на почте и возвращается домой к жене и детям. Зрители запомнят тебя лучше».

Удо Кир (Кирспе) родился в 1944 году в Германии. Через несколько часов после этого больницу, в которой это произошло, разбомбили, и его вместе с матерью спасали из руин родительного отделения. Свое послевоенное детство он характеризовал как «ужасное».

«Мой отец уже был женат, у него было трое детей, когда я родился, а моя мать ничего об этом не знала. Поэтому мы росли в бедности. У нас не было горячей воды до моих 17 лет», — жаловался он корреспонденту Guardian.

В подростковом возрасте Кир работал на фабрике, надеясь «выбраться из той нищеты, в которой родился». В 16 лет в одном из баров Кельна он подружился с 15-летним будущим кинорежиссёром Фассбиндером, а потом уехал в Лондон учить английский.

«Мне нравилось внимание, поэтому я стал актёром», — сказал он однажды.

Кир любил говорить, что его карьера сложилась по счастливой случайности: однажды в самолете он оказался рядом с режиссером Полом Моррисси, который пригласил его на роль Франкенштейна в фильме 1973 года «Плоть для Франкенштейна», а затем на роль Дракулы в фильме 1974 года «Кровь для Дракулы».

Впоследствии Кир возобновил дружбу с Фассбиндером и снялся в его картинах «Жена станционного смотрителя», «Лола», «Третье поколение» и «Лили Марлен», а также в мини-сериале «Берлин, Александрплац».

В 1980-х Удо Кир познакомился с тогда еще молодым провокационным датским режиссером Ларсом фон Триером, который пригласил его в свою телепостановку «Медея» (1987). Работа над ней положила начало их сотрудничеству, которое длилось десятилетиями. Кир стал крестным отцом сына фон Триера и снялся у него в таких проектах как «Эпидемия», «Европа», «Королевство», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка. Часть II».

Гас Ван Сент, восхищенный игрой Кира в ролях Франкенштейна и Дракулы, привел его в американское кино. У него актер снимался в фильме 1991 года «Мой личный штат Айдахо». Обожавшая эту картину певица Мадонна пригласила Удо Кира поработать вместе. В 1992 году он снялся в роли ее мужа-свингера для провокационной фотокниги «Sex», а появился в клипах «Erotica» и «Deeper and Deeper». Кир также появлялся снимался в музыкальных видео Supertramp, Korn и Eve.

В 1990-х годах Кир сыграл много небольших, но запоминающихся ролей в Голливуде. Этот период пополнил его фильмографию такими картинами как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Джонни Мнемоник», «Армагеддон», «Конец света» и «Блэйд».

Позже актер снялся в фильмах Стивена Крэйга Залера «Драка в блоке 99» и «Закатать в асфальт», а в 2022 году сыграл главную роль в комедии «Лебединая песня», где его герой — парикмахер на пенсии — сбегает из дома престарелых, чтобы сделать прическу и макияж умершему бывшему клиенту.

Последней работой Кира в кино стал политический триллер «Секретный агент»(2025), где он сыграл пережившего Холокост еврея в последние годы бразильской военной диктатуры. Он также появится в качестве персонажа в OD — видеоигре Xbox Game Studios в жанре хоррор от японского режиссера Хидэо Кодзимы и продюсера Джордана Пила.