Жертвами ДТП в Мордовии стали известная российская актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь. Об этом сообщила коллега погибшей Марианна Прядко-Белоусова изданию aif.ru.

По ее словам, авария произошла поздно вечером 4 марта, когда Ведунова и ее несовершеннолетняя дочь Элина Найт ехали в Москву.

В Зубово-Полянском районе на 439-м километре трассы М-5, неподалеку от Саранска, автомобиль Renault Fluence под управлением 77-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Луидор», который следовал в сторону Пензы.

«За рулем машины, на которой они ехали, был какой-то пожилой водитель. Они не были знакомы», — рассказала Прядко-Белоусова.

Сидевшие в легковушке актриса с девочкой получили тяжелые травмы. Ведунова скончалась на месте происшествия, а ее дочь экстренно госпитализировали, но тоже не сумели спасти. Управлявший автомобилем мужчина тоже пострадал, но выжил и сейчас находится в больнице.

Близкая знакомая погибшей актрисы — фотограф Ольга Егельницкая — сообщила, что прощание с Ведуновой и ее дочерью состоится 9 марта в городе Балаково.

Екатерина Ведунова родилась в 1980 году, в 2004 году окончила театральный факультет Саратовской консерватории, работала в Театре МСХТ и активно снималась в отечественных телепроектах. Среди ее работ — роли в сериалах и фильмах «Склифосовский», «Чернобыль», «Годунов», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». В 2026 году запланирован выход 13-го сезона «Склифосовского» с участием актрисы.

На сайте «Кинолифт» Ведунова называла себя «ведущим мастером сцены», «разноплановой актрисой, поющей и танцующей», с 12-летним стажем в драмтреатре. Она указывала, что играла по 120 спектаклей в год и сыграла около 60 ролей, сначала — в основном лирических героинь, а потом — преимущественно «эксцентричных девушек», «остро-характерных страстных и шумных особ».