Минюст РФ внес комика Александра Незлобина в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 28 августа.

В сообщении Минюста указано, что Незлобин принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Кроме того, комик распространял «недостоверную информацию» о действиях российских властей и проводимой ими политике, а также выступал против военной операции на Украине.

Незлобин проживает за пределами России, отметил Минюст. Экс-участник Comedy Club покинул РФ несколько лет назад и сейчас проживает в США.

В реестр иностранных агентов также включены:

бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в Псковской области Константин Горожанко,

журналист Алексей Мочалов,

активистка из США Марина Соколовская,

проект «Быть Или»,

информационный ресурс «Книгижарь».

В то же время в связи с «утратой признаков иностранного агента» из перечня иноагентов исключен священник Апостольской православной церкви Андрей Львов.

Ранее суд в Москве приговорил комика, бывшего участника Comedy Club Семена Слепакова* к 400 часам обязательных работ, признав его виновным в нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов