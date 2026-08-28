Минюст РФ внес комика Александра Незлобина в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 28 августа.
В сообщении Минюста указано, что Незлобин принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Кроме того, комик распространял «недостоверную информацию» о действиях российских властей и проводимой ими политике, а также выступал против военной операции на Украине.
Незлобин проживает за пределами России, отметил Минюст. Экс-участник Comedy Club покинул РФ несколько лет назад и сейчас проживает в США.
В реестр иностранных агентов также включены:
- бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в Псковской области Константин Горожанко,
- журналист Алексей Мочалов,
- активистка из США Марина Соколовская,
- проект «Быть Или»,
- информационный ресурс «Книгижарь».
В то же время в связи с «утратой признаков иностранного агента» из перечня иноагентов исключен священник Апостольской православной церкви Андрей Львов.
Ранее суд в Москве приговорил комика, бывшего участника Comedy Club Семена Слепакова* к 400 часам обязательных работ, признав его виновным в нарушении закона о деятельности иностранных агентов.
*внесен Минюстом России в реестр иноагентов