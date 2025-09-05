Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. По предварительным данным, при себе у нее обнаружили наркотики. В Домодедовском горсуде Московской области сообщили RTVI, что рассмотрение по делу артистки пройдет сегодня, приблизительно в 14:30.

По данным Baza, Тарасова прилетела из Израиля с вейпом, где «находилось гашишное масло» весом 0,38 грамма, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Shot пишет, что Тарасову задержали еще 28 августа, когда она прилетела из Тель-Авива с чемоданом и ручной кладью.

«Таможенники остановили ее для досмотра и в чемодане обнаружили одну электронную сигарету. Жидкость электронки вызвала подозрение, и ее отдали на экспертизу. Внутри оказалось гашишное масло», — утверждается в посте.

Партнер Тарасовой Антон Филипенко, как пишет Mash, подтвердил информацию о задержании. Он общался с ней два дня назад, сейчас собирается ехать в отдел. По данным телеграм-канала, актриса до приезда в Россию отдыхала на Мальдивах, потом в Европе, затем в Израиле.

Артистке может грозить до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность она получила благодаря сериалу «Интерны», а также фильму «Лед», где сыграла главную роль.

* употребление наркотиков наносит ущерб здоровью