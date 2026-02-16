Серийную убийцу Марию Петрову, которую в СМИ называют «зюзинской маньячкой», вернули из Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением в московскую психбольницу №5 и разрешили видеться с пожилыми родителями. Об этом сообщает Shot.

Петрову отправили в «Казанку» осенью 2024 года после попытки бегства из психиатрической клинической больницы №5 и около года удерживали в статусе «социально опасна», а когда состояние стабилизировалось, вернули в Москву и разрешили встречи с родственниками. Мать женщины Галина рассказала Shot, что навещала дочь месяц назад, но заметных изменений в поведении не увидела.

В казанской спецбольнице Петрова уже находилась ранее: в 2007 году специальная врачебная комиссия направила ее туда, когда она отказывалась принимать лекарства и конфликтовала с персоналом и другими пациентами. В московскую больницу она вернулась только в 2013 году после того, как специалисты сочли, что ее состояние улучшилось.

Казанская психбольница специализированного типа с интенсивным наблюдением («Казанка») — контролируемое Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН) федеральное учреждение для психически больных, совершивших общественно опасные действия в невменяемом состоянии и на этом основании отправленных судом на принудительное лечение. Московская психбольница №5 — государственное бюджетное учреждение Департамента здравоохранения Москвы смешанного типа (специализированного и общего). Она расположена в Чехове, включает более 30 отделений и оказывает стационарную помощь пациентам с различными психическими расстройствами, но основное направление ее работы — принудительное лечение психически больных жителей Москвы и области.



Чем известна зюзинская маньячка

Петрова родилась 15 мая 1978 года и с детства проявляла интерес к спорту. Знакомые описывали ее как замкнутую и необщительную. Впервые ее поместили в психбольницу после попытки задушить мать. Позже выписки она устроилась работать уборщицей.

Второй случай принудительной госпитализации на два месяца был связан с манией преследования: Петровой казалось, что родные хотят ее отравить, и она порезала свою собаку, считая, что та ее «предала».

После выписки девушка, оставаясь на учете в ПНД, устроилась преподавать физкультуру в Московском электронно-технологическом колледже. Со временем у нее развилась сильная неприязнь к мужчинам. По ее словам, это было связано с перенесенным в юности изнасилованием и домогательствами со стороны пожилого коллеги.

Первое преступление она совершила 1 марта 2002 года: на автобусной остановке у театра «Шалом» рядом со станцией метро «Варшавская» во время забега нанесла два ножевых ранения в шею 20-летнему Сергею Макарьеву.

27 марта женщина убила 60-летнего Николая Жабина, перерезав ему горло. Потом Петрова еще трижды пыталась убить мужчин, но все они выжили.

Прозвище «зюзинская маньячка» Петровой дали СМИ из-за того, что все преступления она совершила в московском районе Зюзино.

Убийцу задержали в 2002 году. Судебно-психиатрическая экспертиза диагностировала у нее хроническое шизотипическое расстройство и признала невменяемой. Суд освободил Петрову от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.