В СМИ просочился частный разговор президента США Дональда Трампа с донорами, в котором он якобы призывает их поддержать Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на следующих выборах главы государства. Политический обозреватель Андрей Береговский из Вашингтона рассказал RTVI, почему эту беседу и слова Трампа не стоит воспринимать всерьез, чем успел отметиться вице-президент и почему выбор между Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио тянется уже несколько лет.

О том, стоит ли сейчас говорить о преемнике Трампа

Вся эта дискуссия на тему «Вэнс или Рубио» конкретно сейчас выеденного яйца не стоит. Еще не прошли промежуточные выборы в Конгресс, которые намечены на ноябрь 2026-го. Сейчас все внимание обращено туда. Президентская гонка начнется после того, как объявят результаты промежуточных выборов — то есть в конце декабря или даже в начале 2027 года, причем где-то до октября это будет медленный процесс.

В основном он будет тянуться внутри партий и донорских баз, причем этот процесс будет чуть меньше обращен на электорат, но электорату будет очень интересно. Особенно сейчас, особенно со всем этим саспенсом на тему того, уйдет Трамп или соберется на третий срок.

Захочет ли Трамп пойти на третий срок? Вывернет ли он наизнанку Конституцию и 22-ю поправку, чтобы остаться на третий срок? Каким образом он захочет остаться у власти? И большой вопрос: захочет ли Трамп в принципе остаться у власти?

Есть у меня большое подозрение, что ответом на вопрос «Рубио ли Вэнс?» будет Трамп.

О частном разговоре Трампа с донорами в Овальном кабинете

У меня такое ощущение, что эту всю историю высосали из пальца, сильно выдернули из контекста. Речь идет про закрытую встречу в Овальном кабинете, которая утекла. Весь новостной повод высосали из одной фразы, что нужно избрать Джей Ди Вэнса — якобы так сказал Трамп. Все подхватили эту фразу и понеслись с ней, говоря, что Трамп назвал своего преемника.

Но политик такого типа, как Трамп, никогда не выберет себе преемника. У политиков персоналистского, политико-популистского типа не может быть преемников априори. Движение MAGA (Make America Great Again) не может чисто физически пережить своего создателя. В этом проблема всех популистских движений.

Так что это «соревнование» между Рубио и Вэнсом, на мой взгляд, существует для того, чтобы смешать карты, запутать людей, переключить наше внимание на то, что на самом деле может не иметь никакого значения. В этом типичный Трамп: отвлечь, раздробить, разделить и властвовать. Это буквально то, чем он занимается последний год.

Мне кажется, что мы привыкли воспринимать Трампа слишком серьезно. На то, конечно, есть весомая причина — он президент США. Обычно американских президентов воспринимают серьезно. Но если внимательно посмотреть на различные онлайн и оффлайн дискуссии его сторонников, то можно заметить, что они давно научились не воспринимать его буквально.

Так что фраза, брошенная в закрытом разговоре, который слили в прессу, вообще ничего не значит. К тому же у Трампа семь пятниц на неделе, он постоянно меняет свое мнение. Кто последний к нему в кабинет зайдет, такое мнение у него и останется.

О том, в чем отличие Рубио и Вэнса

Марко Рубио — это ветеран. Когда он первый раз пытался баллотироваться в президенты США на выборах 2016 года, все воспринимали его как молодого кандидата. Прошло 10 лет, он уже совсем не молодой, поседел, особенно за последние года полтора, и он уже воспринимается как опытный политик, ветеран этой индустрии.

В Сенате Рубио возглавлял комитет по разведке, а это одна из главных позиций в верхней палате американского парламента. Сейчас он в администрации Трампа, я не знаю, сколько у него там табличек и разных визиток с его титулами.

Теперь посмотрим на биографию Вэнса. Большая часть его карьеры — это частный бизнес под одним конкретным человеком. Потом он несколько рандомно избрался в Сенат. Я хорошо помню гонку в Огайо на выборах в Сенат в 2022 году. Джей Ди Вэнс шел против Тима Райана. К тому времени Огайо из красно-синего штата полностью превратился в красный.

В 2012 году Огайо проголосовал за Барака Обаму в качестве президента, в 2018-м штат переизбрал демократа Шеррода Брауна в качестве сенатора, а вот к 2022 году Огайо превратился в полностью красный штат. Но даже тогда Вэнса не воспринимали как безусловного фаворита на выборах в Сенат.

Тогда на праймериз Республиканской партии до последнего момента Трамп никого не поддерживал, создавая саспенс и интригу, а Джей Ди Вэнс был четко вторым, уже не помню, кто был первым. И за несколько дней до праймериз Трамп заявил, что поддерживает Вэнса. Тогда Вэнс и выиграл.

Он оказался в Сенате исключительно благодаря Дональду Трампу. Сейчас Джей Ди Вэнс — второй человек в государстве и глава Сената исключительно благодаря Дональду Трампу. Вэнс — полностью человек Дональда Трампа. Без Трампа он никто. Мне кажется, именно поэтому Трамп выбрал его в качестве своего вице-президента.

О том, как можно охарактеризовать Рубио и Вэнса

В 2024 году тоже были разговоры, кто из них — Марко Рубио или Джей Ди Вэнс — станет кандидатом в вице-президенты.

Марко Рубио — это человек независимый, это не человек Трампа. У него есть собственная репутация, со своим собственным «позвоночником». Пока Марко Рубио служит на благо президента в качестве госсекретаря, он обязан по своей институциональной позиции подчиняться президенту. А если он станет президентом, то ситуация сильно изменится.

Джей Ди Вэнс, наоборот, — абсолютная марионетка. Если он становится президентом, то, не имея за своей спиной ничего, скорее всего, он будет марионеткой Трампа.

Однако я не думаю, что стоит сбрасывать его со счетов. Он молод и, если выиграет выборы, то станет одним из самых молодых президентов США.

В Соединенных Штатах сейчас очень большой запрос на новое поколение политиков. Но Джей Ди Вэнс — это не тот человек, который может привнести новые идеи. Весь 2026 год я наблюдаю за любопытным процессом: как неистовая толпа кричит о том, что нужно заменить всех стариков молодыми. Но молодые повторяют ровно те же идеи, что и старики.